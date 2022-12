Franky van der Elst impressionné par une pépite de D1A : "Il me rappelle Ceulemans, un futur Diable Rouge"

L'ancien international belge est tombé sous le charme d'un jeune joueur de l'Antwerp.

"Arthur Vermeeren est pourtant un bon joueur. Il n'a que 17 ans, mais on ne peut pas dire qu'il n'a pas beaucoup concouru. Il demande des balles, il court, et il s'offre. Il obtient également la confiance de son entraîneur. Et cela dans un club qui n'arrive pas à faire passer un pur produit de l'académie chaque année."

"Il me rappelle Ceulemans. Un futur Diable Rouge ? Il a certainement le potentiel, oui. Defour, Witsel, Fellaini avaient tous à peu près cet âge lorsqu'ils ont débuté. Pourquoi Vermeeren ne pourrait-il pas faire une telle carrière ?"