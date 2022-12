Matheus Cunha quitte l'Atletico pour la Premier League

L'attaquant brésilien file en Angleterre.

Il avait confirmé son départ, son transfert est désormais officiel. Mais il s'agira d'un prêt, dans un premier temps. Matheus Cunha s'est engagé avec Wolverhampton, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Un prêt qui est assorti d'une obligation d'achat.

C'est donc bel et bien la fin de l'aventure madrilène pour le Brésilien qui était arrivé à l'Altetico, en provenanche du Hertha Berlin, en août 2021. En un an et demi, Matheus Cunha a disputé 54 rencontres avec les Colchoneros pour un total de 7 buts et 8 assists.