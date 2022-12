Bernd Hollerbach explique pourquoi Saint-Trond est meilleur en déplacement

Saint-Trond a fait le plein de confiance avec sa magnifique victoire au Club de Bruges (1-4) en Coupe de Belgique la semaine dernière.

Il est clair que Bernd Hollerbach savoure encore sa victoire au stade Jan Breydel en Coupe. Une statistique frappante est que son équipe a pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile en 2022.

Pas illogique non plus pour Hollerbach. "Parce que parfois, on en veut trop à la maison. Nous n'avons souvent pas la patience nécessaire au Stayen", a déclaré l'entraîneur des Canaris au Het Belang van Limburg. "En déplacement, nous jouons plus patiemment et intelligemment et poussons moins. À Bruges, nous avons également opté pour le bloc, mais nous avons tout de même marqué quatre buts. Peu d'équipes peuvent dire ça".

En jouant Zulte Waregem en quart de finale, cela semble être la situation idéale pour son équipe. "En fait, je m'en fiche. De toute façon, je veux toujours la même chose : gagner. Peu importe contre qui."