Chelsea tient sa première recrue hivernale

Chelsea a annoncé via ses canaux officiels qu'un pré-accord avait été trouvé avec le club norvégien de Molde autour du transfert de l'attaquant David Datro Fofana (20 ans). "Il rejoindra le club le 1er janvier 2023", a communiqué Chelsea.

Auteur de 21 buts et 7 assists en 37 matchs cette saison toutes compétitions confondues, Fofana est vu comme un grand espoir du football en Côte d'Ivoire (2 sélections en équipe nationale). D'aucuns verraient en lui le prochain Didier Drogba.

Selon la presse anglaise, Chelsea devra verser 12 millions d'euros à Molde.

