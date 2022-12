La première offre d'Arsenal refusée pour la pépite ukrainienne Mykhaylo Mudryk

Cette saison, un jeune joueur ukrainien s'est révélé aux yeux du grand public : Mykhaylo Mudryk. L'ailier gauche de 21 ans, qui dispute sa première saison professionnelle complète, en est déjà à 7 buts et 6 passes décisives en 12 rencontres de championnat d'Ukraine sous les couleurs du Shaktar Donetsk. En Ligue des Champions, Mudryk s'est également démarqué en faisant trembler les filets à trois reprises et en distillant deux passes décisives.

Ces bonnes performances lui valent l'intérêt de plusieurs grosses écuries européennes, dont Arsenal. Problème, le Shaktar est conscient de la qualité de son joueur et ne le lâchera que contre une énorme somme d'argent. Intéressé depuis plusieurs mois, les Gunners ont formulé une première offre de 40M€, + 20M€ de bonus, selon Fabrizio Romano. Cette offre a été rejetée par le club ukrainien qui réclame... 80M€.

Voyons dans les prochaines semaines si un terrain d'entente est trouvé, mais Arsenal devra assurément casser sa tirelire pour s'offrir la pépite qui fait envier l'Europe entière.

Shakhtar Donetsk have confirmed to Arsenal that they will not accept their opening official bid for Mudryk, worth €40m + €20m 🚨🇺🇦 #AFC



It has been turned down, as reported on Monday.



But Arsenal are still in contact with Shakhtar and player side, negotiations will continue. pic.twitter.com/P0kvvKFxf3