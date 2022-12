Le Belge Stanis Idumbo le plus décisif du centre de formation de l'Ajax Amsterdam

Si vous n'avez pas l'habitude de suivre les jeunes pépites belges ayant décidé de s'expatrier dès le plus jeune âge, vous ne connaissez peut-être pas Stanis Idumbo. Passé par les centres de formation du Club de Bruges et de La Gantoise, le jeune milieu offensif a rejoint l'Ajax Amsterdam au mois de juillet 2021 pour y parfaire son développement.

Après avoir intégré le noyau U18 il y a douze mois, le joueur de 17 ans est, tout simplement, le plus décisif du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, toutes compétitions confondues. En effet, Stanis Idumbo est impliqué dans 27 buts en 2022, toutes compétitions confondues (10 buts - 17 passes décisives).

Le Diablotin n'a pas encore connu les joies de l'équipe première, mais en continuant à prester de cette manière, cela ne devrait plus trop tarder.

𝗠𝗩𝗣’𝘀 💎



» Talents with the most Goals / Assists during the 𝟭𝘀𝘁 𝗛𝗮𝗹𝗳 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻! ⚽️🅰️#AjaxYouth #Ajax pic.twitter.com/3dv0sNrQa3