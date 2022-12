Rayane Falchou (KV Malines) impliqué dans un accident de la route

Le KV Malines a communiqué que Rayane Falchou (18 ans, 10 matchs avec les U23 en D2 VV) avait "été impliqué dans un accident de la route la nuit dernière".

Le jeune gardien était assis sur le siège passager. Opéré à l'hôpital, Falchou est depuis "conscient et hors de danger".

Rayyane Falchou raakte afgelopen nacht betrokken bij een verkeersongeval.



Hij reed mee als passagier en is ondertussen al geopereerd in het UZ. Onze doelman is bij bewustzijn en buiten levensgevaar.



De club wenst Rayyane een goed herstel toe 💛❤️ pic.twitter.com/jt020Mut2H