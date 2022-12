Bonnes nouvelles pour Mbaye Leye et Zulte Waregem

Mbaye Leye a vu rouge à la mi-temps du match opposant le STVV à Zulte Waregem.

Après la mi-temps, Zulte Waregem a soudainement dû se passer de son entraîneur Mbaye Leye contre Saint-Trond. Le Sénégalais a dit sa façon de penser à l'arbitre Jonathan Lardot à la pause, vraisemblablement à propos du carton rouge de Sormo (36e), et a également reçu un carton rouge.

La Commission de discipline du football professionnel estime désormais que le carton rouge reçu par Leye était une sanction suffisante et qu'il ne recevra donc pas de suspension supplémentaire. Le défenseur Sormo n'a pas non plus reçu de pénalité supplémentaire.

Zulte Waregem affrontera le KV Malines le 8 janvier, donc avec Leye sur le banc. Les Flabdriens occupent l'avant-dernière place du classement avec 13 points au compteur. La dernière victoire en championnat remonte au 20 octobre contre Anderlecht.

