Un pot de confiture aurait précipité la chute du couple formé par Gerard Piqué et Shakira

Petite cause, grands effets pour l'ancien défenseur du Barca.

Après plus de dix ans de vie commune, Gerard Piqué et Shakira ont annoncé leur séparation en juin dernier. La nouvelle avait fait couler beaucoup d'encre et continue de faire parler suite à un nouveau détail assez cocasse qui serait à l'origine des problèmes du couple.

Selon le média Télecino, la chanteuse colombienne a compris que son mari voyait quelqu'un d'autre en constatant après être rentrée de tournée internationale qu'un pot de confiture au goût peu apprécié par Gerard Piqué avait diminué en son absence.

C'est ce détail qui aurait convaincu l'artiste de faire appel à un détective privé, jusqu'à ce que celui-ci découvre que l'ancien joueur de Barcelone fréquentait effectivement une jeune femme de 23 ans. Le diable est dans les détails.