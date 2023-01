Le PSG souhaiterait vendre Neymar cet été

Poussé vers la sortie l'été dernier, le Brésilien était finalement resté et avait même prolongé son contrat.

Le Paris Saint-Germain compterait remettre Neymar sur le marché lors du prochain mercato estival, selon les informations de Sport. L’objectif serait surtout d’alléger la masse salariale de l’équipe, laquelle sera construite autour de Kylian Mbappé et Lionel Messi, qui devrait bientôt prolonger son contrat.

Côté parisien, on estime également qu’il s’agit de la dernière occasion pour obtenir des liquidités via un transfert du Brésilien. L’an dernier, le PSG demandait 150 M€. Cet été, il devrait revoir ses exigences à la baisse et revenir à 100 M€. Car le salaire pose également problème, alors que Neymar touche environ 40 M€ net par an. De son côté, l'ailier gauche souhaite rester à Paris, où il se trouve sous contrat jusqu’en 2027.