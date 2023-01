Ruud Vormer va finalement pouvoir dire au revoir au Jan Breydel... lors d'une rencontre particulière

Il va saluer une dernière fois son ancien public sans porter un autre maillot que celui du club.

Oui, Ruud Vormer va revenir une fois au Jan Breydel cette saison. Pas comme joueur du SV Zulte Waregune dernière fois.

Le Club de Bruges a annoncé sur les canaux officiels que Vormer sera l'invité de son (ancien) club à la mi-janvier. Le Néerlandais donnera le coup d'envoi d'un match de championnat le 15 janvier. L'adversaire des services est... son grand rival : le sporting d'Anderlecht.

Remarquable, car quelques jours plus tard, le même Vormer affrontera à nouveau Anderlecht. Il fera ses débuts dans son nouveau club au Lotto Park le 18 janvier. Au total, Vormer a déjà joué trente fois contre le club bruxellois. Il a inscrit six buts et délivré huit passes décisives dans les Toppers.