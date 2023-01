Malines dégraisse son noyau : un international camerounais peut partir

Le KV Malines, en difficulté financière, va se séparer de quelques joueurs cet hiver.

Plusieurs joueurs ont été placés dans le noyau B du KV Malines par Steven Defour - Dries Wouters, Iebe Swers et Jorge Hernandez, et le départ de Thibault Peyre n'est plus qu'une question d'officialisation. Ce n'est pas tout : le Nieuwsblad révèle que Samuel Oum Gouet (25 ans), international camerounais encore entré en action avec les Lions Indomptables lors de la dernière Coupe du Monde, peut se chercher un nouveau club.

Arrivé en juillet 2021 en provenance d'Altach (Autriche), Oum Gouet compte 10 apparitions cette saison, mais n'a pas disputé la moindre minute depuis octobre dernier. Au retour du Mondial, sa situation n'a pas évolué. Le Camerounais n'a cependant pas encore rejoint les U23 malinois. En cas de départ, Oum Gouet pourrait rapporter une belle somme aux Sang & Or, étant sous contrat jusqu'à fin 2024 et étant estimé à 1,3 million d'euros par Transfermarkt.