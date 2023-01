Coupe de France : Sels et Strasbourg éliminés aux tirs au but, Montpellier sorti par une Ligue 2,

Les 32es de finale de Coupe de France commençaient ce vendredi. Matz Sels et Strasbourg ont pris la porte.

Strasbourg et Angers, les deux derniers de Ligue 1, se défiaient ce vendredi en 32es de finale de Coupe de France. Après un match nul et vierge (0-0), les deux équipes se sont affrontées aux tirs au but, et c'est Matz Sels qui a dû s'avouer vaincu. Angers est qualifié pour les 16es de finale de la compétition.

Surprise pour Montpellier : le club de Ligue 1 a été éliminé par Pau, pensionnaire de Ligue 2 (2-1). Le Paris FC s'est de son côté imposé face à Valenciennes (3-1), tandis que Grenoble a éliminé Nîmes. Plus tard ce soir, c'est le PSG qui se déplace à Châteauroux avec son équipe B.