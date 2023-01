Départ proche pour Van Crombrugge ? Le RSCA aurait pris une décision !

Anderlecht et Hendrik Van Crombrugge pourraient bien se séparer. C'était la surprise ce dimanche : Bart Verbruggen a débuté entre les perches, et il semblerait qu'il y ait une raison concrète derrière ce choix de Brian Riemer.

Hendrik Van Crombrugge peut quitter le RSC Anderlecht en cas d'offre suffisante, nous revient-il en effet. La raison de cette décision drastique : le salaire du capitaine. Le Sporting veut en effet couper dans ses dépenses salariales, trop élevées (57 millions d'euros au total). Marc Coucke s'en est déjà plaint également. Ce constat a d'autres conséquences : Lior Refaelov ou encore Adrien Trebel ne devraient pas prolonger (ce dernier est d'ailleurs sur le banc également).

Van Crombrugge avait jusqu'ici toujours joué s'il était fit, et son rôle de capitaine est important dans le vestiaire. Mais il pèse sur le budget, et Bart Verbruggen est vu comme l'avenir de toute façon ; le jeune Néerlandais est un grand talent, qui avait déjà été proche d'un départ l'été dernier. Brian Riemer, lui, s'est exprimé devant les caméras en avant-match : "Bart a bien joué lors du dernier match et je suis curieux de voir ce que ça donnera ce soir. Hendrik est une personne incroyable et le capitaine du club, il en représente très bien les valeurs, ça ne veut pas dire qu'il ne jouera plus".