Le Milan AC craque dans les dernières secondes et laisse filer le Napoli

Milan et ses Belges ont craqué en fin de rencontre.

Un peu plus tôt dans la journée, le Napoli avait pris le large au classement, du coup le Milan AC ne devait pas se louper ce dimanche soir contre la Roma de José Mourinho, afin de rester au contact des Napolitains.

Et les Lombards ont bien entamé la rencontre en ouvrant le score par Kalulu (30', 1-0) avant de voir Pobega doubler la mise (80', 2-0). Dans les dernières minutes, la Roma réduit l'écart via Ibanez (87', 2-1). Trop tard ? Non, car dans les arrêts de jeu, Tammy Abraham offre un point un peu venu de nulle part aux Romains (90'+4, 2-2).

Du côté des Belges, Alexis Saelemaekers était titulaire, Vranckx et De Ketelaere sont montés au jeu en cours de seconde période.

Au classement, Milan est à 7 points du Napoli, qui s'envole un peu plus. Pour la Roma, c'est plus compliqué : une sixième place, bien loin de la lutte pour le titre.