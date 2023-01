Le Portugal peu favorable à la nomination de Roberto Martinez comme sélectionneur

L'ancien T1 des Diables Rouges est pourtant le candidat principal à la succession de Fernando Santos.

Comme pas mal de nations éliminées plus tôt que prévu à la Coupe du Monde, le Portugal se cherche un nouvel entraîneur après le départ de Fernando Santos. Plus les jours passent, plus Roberto Martinez se rapproche du poste. Hier, le Telegraph nous apprenait que le technicien espagnol avait un accord verbal avec la fédération portugaise.

Le quotidien lusitanien A Bola a donc réalisé un sondage auprès de ses lecteurs quant à un tel scénario. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Roberto Martinez ne fait pas l'unanimité : à peine 25,2% des votants se disent enthousiastes quant à son arrivée, là où 75,8% se déclarent défavorables à sa venue. Pas dit pour autant que c'est cela qui empêchera l'ancien coach d'Everton de prendre en charge la sélection.