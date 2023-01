Bilal El Khannouss, bientôt le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge ?

Devenu international marocain, Bilal El Khannouss a repris l'année sur les mêmes bases qu'en 2022. De quoi devenir très convoité sur le marché ?

Le Racing Genk a récupéré Bilal El Khannouss (18 ans), et le Marocain a rééquilibré l'entrejeu limbourgeois ce week-end contre le Club de Bruges. Après sa sélection pour la Coupe du Monde, la cote du milieu de terrain genkois a encore explosé, et plusieurs clubs seraient sur les rangs. Ainsi, d'après Het Laatste Nieuws, Manchester City et le Napoli suivraient El Khannouss avec attention.

Dimitri De Condé, directeur sportif du Racing Genk, a refusé de commenter ces rumeurs. Mais a confirmé une chose : Genk n'est pas vendeur, ni cet hiver ni même, sauf offre gigantesque, l'été prochain. Le but est d'encore faire progresser le jeune international marocain - et on sait que Genk a déjà pu faire patienter ses cadres avant de les laisser partir. "Bilal se rend compte que Genk est l'environnement idéal pour se développer davantage et est très ambitieux, tout comme ce club", affirme De Condé.

Selon le média, une chose est sûre : en cas de départ, Bilal El Khannouss dépassera Charles De Ketelaere en tant que transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League (35 millions). Dès l'été prochain, ou un peu plus tard ?