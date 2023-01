La pression ? Pas pour Bilal El Khannouss : "Il gère très bien toute l'attention qu'il y a autour de lui"

Le jeune milieu de terrain de Genk explose cette saison et est déjà sur les tablettes des plus grands clubs.

A 18 ans, Bilal El Khannouss connait une ascension vertigineuse. Auteur d'une très bonne première partie de saison, il a été repris pour jouer la Coupe du monde avec le Maroc. Il semble être revenu plus fort encore du Qatar. En témoignent les nombreux grands qui s'intéresseraient à son profil : Manchester United, Manchester City, Naples...

Genk voudrait encore le garder une saison et demi de plus, histoire de loe faire évoluer et de faire grimper sa valeur marchande. "En ce qui nous concerne, il devrait battre le record de transfert belge", avait déclaré le président de Genk, Peter Croonen, à TVL.

Mais le jeune El Khannouss ne serait pas intimidé par tout ces remous, à en croire son coach Wouter Vrancken. "Bilal sait que l'attention est là, mais il la gère très bien. Regardez son dernier match (contre le Club de Bruges, 3-1, ndlr). Vous pouvez voir qu'il n'est pas tellement préoccupé par lui-même ou qu'il ne demande pas d'attention. Mais bien avec ce que nous attendons de lui. Par exemple, je lui ai demandé de rechercher plus souvent la profondeur. Cela le rend encore plus difficile à jouer. Bien que ce ne soit pas dans sa nature, il fait des progrès dans ce domaine. Cela lui a valu une passe décisive contre le Club", a affirmé Vrancken en conférence de presse.