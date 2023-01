Un prêt pour Anouar Ait El Hadj : la solution idéale ?

L'Anderlechtois traverse depuis plusieurs semaines une passe très compliquée dans sa jeune carrière. Un prêt en seconde partie de saison serait sans doute l'occasion parfaite pour se relancer.

Décidément, tout va de travers à Anderlecht : défaite lors du derby, départs imminents d'icônes du club, problèmes financiers,...Ajoutons à cela une méforme générale des jeunes, qui pâtissent eux aussi du climat de crise encore bien présent aux abords du Parc Astrid. Tandis que des Duranville, Butera ou Delcroix sont blessés, d'autres ne parviennent plus à monter leurs qualités en équipe première.

C'est le cas d'Anouar Ait El Hadj. Le jeune homme de 20 ans est en effet barré en équipe A. Déjà se faisant de plus en plus discret lors de la dernière année de Kompany à la tête du RSCA, Ait El Hadj n'a pas supporté le traitement qui lui était réservé par Felice Mazzù. A la fin-août, il est relégué dans le noyau des U23 pour un match contre Lommel. Une décision qu'il contestera, en refusant de jouer avec les Futures. Sa réaction, émotionnelle et teintée de frustration, ne l'a pas aidé et l'a davantage éloigné du noyau A.

Depuis, le jeune milieu offensif n'est réapparu qu'à trois reprises en Pro League. Il a également pu disputer une mi-temps à la mi-septembre face à Silkeborg en Conference League, et a reçu des minutes en Coupe face au Lierse puis Genk. Avec au total un temps de jeu cumulé de seulement 331 minutes avec l'équipe première depuis le début de la saison - et un seul but, en octobre face à Eupen-, Ait El Hadj est passé de grand espoir à joueur de second plan.

Pour se sortir de ce mauvais pas, il n'y a pas mille solutions. Le prêt semble presque inévitable. Il est certes dommage de ne pas le voir reçevoir sa chance directement avec Riemer, surtout au vu des difficultés créatives et offensives actuelles du RSCA, mais le joueur lui-même semble avoir besoin d'un bol d'air frais hors du Lotto Park; malgré son profond amour pour le club.

Son attitude, d'accepter la proposition de prêt, est à souligner. Il sait sans doute qu'un passage réussi dans un autre club de Pro League pourrait lui redonner un coup de boost, et lui permettre de retrouver les faveurs futures d'Anderlecht.

A voir donc où il sera prêté. Selon toute vraisemblance , cela sera dans un club de seconde moitié de tableau. Une formation probablement en difficulté sportive, mais où le jeune Anderlechtois aura les projecteurs braqués sur lui.