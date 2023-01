Westerlo perd déjà un transfuge estival

L'ailier quitte Westerlo et retourne en Turquie.

Transféré cet été en provenance de Goztepe, Halil Akbunar n'est pas parvenu à totalement confirmer les attentes placées en lui. Après 15 matchs, 3 buts et 4 assists toutes compétitions confondues avec Westerlo, l'international turc (2 sélections) a déjà décidé de quitter les Campinois.

Il s'est en effet envolé ce mardi, direction la Turquie et le club de D2 d'Eyüpspor. Akbunar a signé un contrat portant sur une durée de 3n ans et demi. Une information confirmée par Eyüpspor lui-même, puis par Westerlo.

Une décision plutôt surprenante, puisqu'Akbunar avait déclaré avoir préféré un transfert hors-Turquie pour son bien-être, et que sa femme et ses deux jeunes filles - âgées de 3 et 5 ans - ne sont arrivées en Belgique que le mois dernier.