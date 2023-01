"Nous allons le ramener à son meilleur niveau" : le coach de l'Inter confiant pour Romelu Lukaku

Les retours de Romelu Lukaku tournent à la catastrophe.

Longtemps blessé, Romelu Lukaku a travaillé pour revenir à la Coupe du monde. Un bout de match et une mi-temps plus tard, le voilà qui entamait la préparation avec l'Inter Milan. Aucun risque n'a été pris concernant l'état de santé du Diable Rouge et, le 4 janvier, ce dernier a rempli son objectif en démarrant la rencontre face au Napoli. Après une prestation intéressante, Lukaku est retombé dans ses travers en se montrant bien moins à son avantage face à Monza, puis en étant à nouveau écarté des terrains suite à une inflammation des tendons du genou gauche.

Questionné au sujet de son attaquant, Simone Inzaghi s'est voulu optimiste, tout en reconnaissant les nombreuses difficultés qu'il rencontre depuis son retour chez les Nerazzurri. "Clairement, Romelu est un joueur très important pour nous. Nous le voulions à tout prix, et malheureusement il a eu la blessure la plus grave de sa carrière."

"Il est revenu après la Coupe du monde, s'est si bien entraîné, puis a eu cette inflammation. Nous essaierons de le ramener à son meilleur niveau, car il est une grande valeur ajoutée pour l'équipe. S'il avait été en forme, nous aurions peut-être eu ces points supplémentaires que nous avons perdus jusqu'à présent en Serie A."