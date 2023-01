Anouar Ait El Hadj en route vers Genk ?

Anouar Ait El Hadj n'a plus trop droit au chapitre à Anderlecht, du coup Genk est à l'affût.

El Hadj n'a joué que trois matches avec l'équipe première du Sporting d'Anderlecht cette saison, marquant un but. Il a également fait quatre apparitions pour l'équipe U23, le RSCA Futures, en Challenger Pro League. À Anderlecht, il est presque invariablement relégué au rang de 19e homme. Le club aimerait donc le louer à une équipe belge, mais ne s'attendait pas à ce que Genk propose une offre... pour l'acquérir.

Les limbourgeois veulent lui offrir un contrat de 4,5 ans, tandis qu'Anderlecht pense encore à un prêt. Les négociations sont en cours, mais le milieu de terrain de 20 ans est enthousiaste. Il est possible que ce transfert ne soit pas non plus très apprécié par les supporters d'Anderlecht.