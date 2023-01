Noë Dussenne pourrait quitter le Standard dès cet hiver

En fin de contrat, le défenseur aurait fait part de son souhait à la direction qui ne le retient pas.

Les choses vont-elles bouger au Standard dans ce mercato hivernal ? Il semblerait qu'un joueur soit sur le départ du côté de Sclessin. D'après les informations de la Dernière Heure, Noë Dussenne pourrait faire ses valises. Le joueur sait qu'il ne sera pas prolongé par la direction et pourrait quitter le club dès janvier.

Le joueur, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, ne ferait pas partie du plan de 777 Partners : prolongation et plus value à la revente, selon le quotidien.

A l'heure actuelle, peu de solutions se dégagent pour le défenseur. Des clubs turcs auraient cependant un oeil sur son dossier.