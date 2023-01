La Cellule football du SPF Intérieur a infligé de lourdes sanctions durant la saison 2021-2022

Lors de la dernière saison de football, la police a transmis 1.587 procès-verbaux à la Cellule football.

La Cellule football du SPF Intérieur a infligé aux hooligans plus de 1 800 ans d'interdiction de stade et plus de 900 000 euros d'amendes durant la saison de football 2021-2022. C'est ce qu'a indiqué mardi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de rapports officiels que lors de la saison 2018-2019, les sanctions imposées ont été remarquablement plus lourdes.

Pour la saison de football 2021-2022, la police a remis 1 587 rapports officiels à la cellule football. Ce n'est pas beaucoup plus que les 1 482 rapports officiels durant la saison pré-Covid 2018-2019. Sur la base de ces rapports officiels, la cellule football entame des procédures administratives et prend une décision dans un délai de six mois après les incidents. Pour la dernière saison de football, près de deux fois plus de mois d'interdiction de stade ont été imposés que pour la saison 2018-2019 : 22 037 mois contre 11 229. Le montant total des amendes est également nettement plus élevé : 910 250 euros contre 540 525 euros. Les écarts de conduite dans les stades de football sont donc plus lourdement sanctionnés.

Les sanctions plus lourdes s'inscrivent dans le cadre du plan d'action "Together for Safe Football", proposé en mai 2022 par la Pro League, l'Association royale belge de football et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Des sanctions plus sévères pour les infractions graves - telles que la violence physique, le racisme ou la xénophobie et l'utilisation de matériel pyrotechnique - constituent un pilier essentiel de ce plan d'action.

Pour donner plus de force à cette politique renforcée, le gouvernement fédéral a également approuvé un renforcement de la loi sur le football à la demande du ministre Verlinden fin 2022. En augmentant les chances d'être pris, en durcissant les sanctions et en renforçant le contrôle d'accès, il faut bannir ce mauvais comportement des stades.