L'Union va disputer son 4e match en 10 jours : "Tant que la tête suit, tout va bien"

Après les victoires contre Anderlecht, Gand et l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise part à la rencontre du Cercle de Bruges, ce mercredi soir.

Avec ses victoires contre Anderlecht, Gand (en Croky Cup) et l'Antwerp, l'Union Saint-Gilloise vient de vivre une semaine formidable. C'est désormais un déplacement piégeux qui attend le dauphin de Genk sur la pelouse du Cercle. Les pensionnaires du Parc Duden vont enchaîner une 4e rencontre en 10 jours, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter Karel Geraerts.

"Je ne crains pas les blessures à cause de l'enchaînement des matchs car le staff médical travaille bien. On sait qu'on n'est jamais à l'abri, mais je suis serein à ce sujet. La seule chose qui change est que l'on a moins de temps pour s'entraîner à cause de cette accumulation. Il n'y a pas de fatigue mentale, car on veut toujours gagner. Les joueurs profitent du moindre temps pour recharger leurs batteries, ce qui fait qu'on est toujours prêts."

Alors que l'Union va déjà disputer son 32e match officiel de la saison, Karel Geraerts est le deuxième entraîneur de Jupiler Pro League à le moins faire tourner son effectif, derrière Wouter Vrancken. "Je pense que j'ai toujours fait tourner quand j'ai senti que c'était le bon moment. On ne peut pas comparer notre situation à celle de Genk, qui n'a pas joué l'Europe et qui compte donc huit rencontres de moins. Le plus important est que le groupe soit toujours prêt, y compris les joueurs sur le banc. Le meilleur exemple est Koki Machida, qui a connu quelques semaines en tribunes et qui a montré de très belles choses quand il a récemment intégré le onze de base. Cet état d'esprit est le plus important à garder" conclut Karel Geraerts.