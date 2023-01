Jean-Sébastien Legros avant Courtrai-Seraing :"On s'attend à une bataille physique comme face au Standard"

Ce mercredi soir (20H45), Seraing se déplace au stade des Éperons d'or pour y affronter Courtrai lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Choc de bas de classement ce mercredi soir entre Courtrai (15ème avec 18 points) et Seraing (18ème avec 15 points). Avec son 4 sur 6, la lanterne rouge est confiante avant son périlleux déplacement. "Courtrai joue avec beaucoup d'intensité et d'agressivité. Ils pressent très haut et on sait que c'est un déplacement compliqué. Il y aura beaucoup d'engagement et on devra s'attendre à une bataille physique comme face au Standard. On est bien préparés et ce point pris lors du derby liégeois est encourageant. Il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie et il faut confirmer", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

"J'ai confiance en mon groupe et je suis content de la concurrence qui y est présente. C'est toujours bien quand un coach a des choix compliqués à faire", a conclu le T1 des Métallos.