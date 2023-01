Philippe Bormans calme les supporters de l'Union : "Anderlecht n'est pas un club ennemi"

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ne sont pas ravis d'aller jouer leur 8e de finale d'Europa League au Lotto Park, et certains menacent de boycotter la rencontre. Philippe Bormans, CEO de l'USG, leur répond.

Après avoir disputé leurs matchs de poules d'Europa League à Louvain, les supporters de l'Union Saint-Gilloise n'auront qu'à traverser le Canal pour le 8e de finale en mars prochain : l'Union jouera au Lotto Park, le stade du rival anderlechtois. Un choix qui déplaît fortement aux Union Bhoys, les supporters acharnés unionistes. Contre Anderlecht, ils brandissaient même une banderole à l'intention de Philippe Bormans, le CEO de l'Union : "Bormans, si tu n'as pas la passion, retourne à Saint-Trond".

Face à ces réactions et aux menaces de boycott de la part d'une frange du public unioniste, Philippe Bormans a réagi dans Het Laatste Nieuws. "Nous aurions peut-être dû mieux communiquer à ce sujet", regrette-t-il. "Cette banderole ? Je suis dans le football depuis assez longtemps pour que ça ne m'affecte pas, et les supporters ont le droit d'avoir leur opinion et de l'exprimer". Pour le CEO de l'Union Saint-Gilloise, il ne devrait cependant pas y avoir tant de remous.

"Anderlecht n'est pas un club ennemi à nos yeux, c'est avec le RWDM que la relation est délicate. Nous espérons une belle affiche, et nous voulons que nos supporters assistent à cette rencontre dans un environnement professionnel, proche et sûr. Nous avions atteint nos limites à Louvain. Contre l'Union Berlin, on a pu constater que c'était difficile", explique Bormans. "L'UEFA nous l'a fait remarquer. Le Lotto Park, c'est Bruxelles, avec les mêmes règlementations que nous. C'est plus simple à gérer".