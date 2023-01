Officiel : James Jeggo quitte Eupen, direction l'Ecosse

Le milieu de terrain australien ne portera plus le maillot des Pandas.

James Jeggo a signé un contrat de 18 mois avec le club de Easter Road, Hibernian. Avant de fouler les pelouses de notre championnat, Jeggo a porté les couleurs du Melbourne Victory et d'Adelaide United en A-League, du Sturm Graz et de l'Austria Wien en Autriche, et de l'Aris en première division grecque.

Jeggo a fait 15 apparitions pour Eupen depuis le début de la saison. Il n'a pas participé à la Coupe du Monde.