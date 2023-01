Radja Nainggolan sur le point de se relancer en Italie

Le retour aux affaires du Ninja se confirme jour après jour.

Comme l'écrivait Gianluca DiMarzio, Radja Nainggolan (33 ans) est sur le point de se relancer avec la SPAL, le club de son ancien coéquipier à la Roma, Daniele De Rossi. La signature de l'ancien Diable Rouge était attendue ce jeudi.

Et selon la presse italienne et flamande, cela sera bientôt chose faite. Radja serait attendu ce week-end en Italie pour y finaliser les détails de son contrat et passer la traditionnelle visite médicale. Il sera lié à la SPAL jusqu'à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option en cas de promotion en Serie A - ce qui est peu probable puisque la SPAL est actuellement 14e de Serie B.

Nainggolan aurait privilégié l'Italie alors que des clubs des USA et du Moyen-Orient s'étaient montrés intéressés. En Belgique, Zulte-Waregem et La Gantoise s'étaient également renseignés auprès du Ninja. Les contacts avec les formations belges n'ont jamais abouti à quelque chose de concret, d'autant plus que Nainggolan doit encore payer son indemnité de départ à l'Antwerp.