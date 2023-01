Découvrez les arbitres de la 23e journée de Pro League

Ce vendredi soir, le Standard de Liège accueillera Eupen et ouvrira la 23e journée de Pro League. Une rencontre arbitrée par Nathan Verboomen, critiqué lors sa décision d'exclure Koita lors de STVV-La Gantoise dimanche dernier. Une lettre avait même été envoyée par le club trudonnaire afin de contester cette carte rouge.

En outre, Charleroi - Union SG de ce samedi (20h45) sera arbitrée par Lawrence Visser. Erik Lambrechts sera chargé d'arbitrer le très attendu Anderlecht - Antwerp (dimanche, 13h30).

Le match initialement programmé vendredi dernier entre Eupen et Genk, reporté au mercredi 1er février suite aux chutes de neige, sera arbitré par Bert Put.

