Officiel : L'Ajax Amsterdam vire Alfred Schreuder

Tenu en échec (1-1) par le FC Volendam, lanterne rouge au coup d'envoi, l'Ajax Amsterdam a décidé de limoger son entraîneur.

Le match nul de trop pour l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a décidé de limoger Alfred Schreuder. Les Lanciers n’ont plus gagné lors des sept derniers matchs et pointent à une très décevante cinquième place au classement.

"C’est une décision douloureuse, mais aussi nécessaire. Après un bon début de saison, nous avons perdu beaucoup de points inutilement. Le jeu a également été aléatoire. En raison de la Coupe du Monde, il y a eu une longue et précoce pause hivernale. Alfred a eu le temps et a gardé notre confiance pour changer et améliorer les choses. Ces dernières semaines, il est devenu de plus en plus clair qu’il ne pouvait pas inverser la tendance, alors que nous pensons que malgré les nombreux transferts, il avait une sélection solide et digne du championnat à sa disposition. Nous avons également perdu beaucoup de points ces dernières semaines et malheureusement, nous n’avons vu aucun progrès", a expliqué Edwin van der Sar au sein d’un communiqué.