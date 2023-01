Johan Boskamp se paie l'arbitrage belge : "Allez jouer aux jeux de palets au lieu de ruiner la compétiton"

Le Néerlandais s'insurge de deux phases en particulier.

Ces dernières semaines, l'arbitrage s'est retrouvé à plusieurs reprises au centre des débats et controverses. De Saint-Trond à Seraing, de nombreuses décisions arbitrales ont été incomprises par les observateurs, dont fait partie Johan Boskamp. "Les arbitres semblent avoir complètement perdu leur chemin. Je pense que c'est de la paresse. Ils comptent sur le VAR pour prendre les décisions difficiles à leur place. C'est soit de la paresse, soit de l'incompétence totale."

Pour le Néerlandais, ancien joueur du Lierse et du RWDM avant de notamment entraîner La Gantoise, Anderlecht et le Standard, la vidéo assistance devient plus un problème qu'une solution. "J'ai vu des choses ces dernières semaines que personne n'est censé pouvoir expliquer. Le carton rouge pour Koita, par exemple. Il y a aussi cette semelle de Christophe Lepoint sur Canak. Si le VAR ne voit pas ces erreurs, il est préférable d'arrêter avec ce système. Ils sont trois hommes, derrière leur écran, et parviennent encore à faire des erreurs si importantes et flagrantes. Si c'est comme ça, allez jouer aux jeux de palets au lieu de ruiner la compétition" peste Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg.