Igor Vetokele espère obtenir une nouvelle chance après le départ de Lyle Foster : "Je suis encore trop jeune pour me résigner à un statut de remplaçant"

Qui ne sera pas particulièrement triste du départ de Lyle Foster à Westerlo ? Sans doute Igor Vetokele, car l'attaquant compte désormais sur une autre chance pour pouvoir se montrer.

Igor Vetokele a disparu du côté de Westerlo après huit matchs et n'a pas pu remonter la pente. "Et c'est frustrant. En raison d'une blessure à la hanche, j'ai été mis sur la touche pendant un certain temps, tandis que Lyle faisait son chemin dans l'équipe. Après cela, j'ai dû me contenter de remplacements, mais en 15 minutes, c'est difficile de se montrer."

Vetokele doit se montrer maintenant, car son contrat arrive à échéance. "Si vos actions ne fonctionnent pas, il est difficile d'être satisfait. Et je me sens encore trop jeune pour me résigner à un statut de remplaçant. Pour cela, je pense que j'ai encore trop à offrir, je l'ai prouvé en début de saison. Bien sûr, je pense déjà à mon avenir. Je ne veux pas attendre la fin de la saison pour y voir clair. J'ai été dans cette situation une fois par le passé et j'ai été blessé."

Lors du match à domicile contre le KV Malines, Vetokele a dû commencer sur le banc. L'Angolais est entré sur le terrain avant la mi-temps en remplacement de Nacer Chadli, blessé.