Franky Van Der Elst sur la méforme de Mata : "Je pense que c'est à cause de cela..."

Clinton Mata (Club de Bruges) ne parvient plus à atteindre son meilleur niveau depuis sa blessure à la malléole.

Cela ne s'arrange pas pour Clinton Mata (16 matchs cette saison) au Club de Bruges. L'Angolais vit une saison pénible, marquée par plusieurs rechutes à la malléole, et n'est plus à son meilleur niveau sur le terrain.

Dans le Nieuwsblad, Franky Van Der Elst a expliqué la possible raison de la méforme que traverse actuellement le latéral droit. "Vous pouvez voir dans les erreurs qu'il commet qu'il n'est pas le Mata que tout le monde veut voir. Et je pense que c'est à cause de sa cheville."

De retour ces dernières semaines après plusieurs complications à la malléole, Mata ne semble pas être débarrassé de ses douleurs. "Après le match contre Anderlecht, il a commencé à m'en parler sans que je lui demande. J'attendais pour Eleven devant la ligne. Il est passé et je lui ai demandé comment il allait. Il a soupiré et a immédiatement commencé à parler de sa cheville. Il a dit qu'il souffrait, surtout lorsqu'il avait dû recommencer après la mi-temps."