Un jeune belge serait dans le viseur du PSG !

En pleine ascension du côté du PSV Eindhoven, le jeune attaquant belge Johan Bakayoko aurait déjà attiré le regard du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain cherche à renforcer son secteur offensif et a coché plusieurs noms sur sa liste. Parmi eux, de manière un peu surprenante, un international espoirs belge : Johan Bakayoko (19 ans). Le grand talent du PSV Eindhoven commence à gagner ses galons en équipe A, avec 9 apparitions en Eredivisie (2 buts, un assist) cette saison. Il a intégré l'équipe première à part entière cette saison et le voir sur les tablettes d'un grand d'Europe comme le PSG est étonnant, mais le profil polyvalent de Bakayoko, qui peut évoluer sur l'aile et rentrer dans le jeu, intéresserait le conseiller foot parisien Luis Campos.

Johan Bakayoko, 3 fois international belge U21, est sous contrat au PSV Eindhoven jusqu'en 2025 et est estimé à 4,5 millions d'euros. Il compte jusqu'ici 18 matchs avec l'équipe A.