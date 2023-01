Officiel : OHL accueille un renfort

Le club louvaniste se renforce au milieu de terrain.

Emmanuel Toku (22 ans) débarque à OHL en provenance de Botev Plovdiv, dixième actuel de Liga Efbet (D1 bulgare). Le milieu de terrain offensif ghanéen a signé un contrat jusqu'en 2026 à Den Dreef.

Toku a débuté sa carrière au Cheetah FC dans son pays d'origine. En 2019, il a rallié Fremad Amager au Danemark, où il a disputé 39 matchs, marquant au passage 12 buts et délivrant six passes décisives. En 2021, il est transféré au Botev Plovdiv. Il a disputé 70 matchs pour le club de première division bulgare, au cours desquels il a marqué 8 buts et délivré 6 passes décisives.