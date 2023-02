Incroyable : à 55 ans, Kazuyoshi Miura va revenir en Europe !

Le football professionnel européen a un nouveau vétéran : Kazuyoshi Miura, le légendaire attaquant japonais, va signer en D2 portugaise.

Personne ne l'avait vu venir. Kazuyoshi Miura, âgé de...55 ans et actif l'année passée en D2 japonaise, va tenter une ultime (?) pige à l'étranger. L'attaquant japonais va en effet être prêté par son club, le Yokohama FC, à Oliveirense, 9e D2 portugaise. Un transfert très surprenant pour le plus vieux buteur de l'histoire du football professionnel, qui était élu Joueur asiatique de l'année en... 1993 et a encore marqué en novembre dernier pour un club de D4 japonaise auquel il était prêté par Yokohama.

Le prêt de Miura s'explique par les liens existant entre Yokohama FC et Oliveirense : les deux clubs appartiennent à Onodera, chaîne de restaurants asiatiques. Un coup marketing, donc, plutôt que sportif car il est difficile d'imaginer Kazuyoshi Miura s'imposer en Europe à 55 ans.