La page Ferrera rapidement tournée : le RAEC Mons présente son nouvel entraîneur

Le RAEC Mons vit en ce moment des journées terriblement chargées. Le club a présenté ce midi son nouvel entraîneur.

Cela n'a pas traîné : hier soir, Mons annonçait sur le coup de 23h le départ d'Emilio Ferrera, son frangin de directeur sportif, Manu Ferrera, prenant également la porte. Des départs soudains, alors que le nouvel entraîneur n'avait pas encore eu l'occasion de diriger un match officiel cette saison.

Mais les nouveaux investisseurs ne sont pas là pour se faire des amis. Il n'a pas fallu 24h pour que le nouveau T1 soit annoncé : les Dragons ont annoncé il y a quelques minutes l'arrivée du Néerlandais George Boateng sur leur banc.

Une première en tant qu'entraîneur principal

Né au Ghana, Boateng a débuté sa carrière de joueur à l'Excelsior Rotterdam avant de se révéler à Feyenoord pour mieux rallier l'Angleterre. Le milieu défensif y a joué pour Coventry, Aston Villa, Middlesbrough, Hull City et Nottingham Forest. Cela lui a valu quatre sélections avec l'équipe nationale néerlandaise.

Reconverti comme entraîneur, George Boateng a également fait ses armes outre-Manche, à Blackburn et au sein des équipes d'âge d'Aston Villa. Il a ensuite intégré le staff de la sélection ghanéenne et restait sur une dernière expérience comme entraîneur assistant à Coventry.

Sans club depuis neuf mois, il va donc vivre sa première expérience en tant que T1 d'une équipe première. "Reconnu pour son leadership, sa pédagogie et son approche offensive et collective, George Boateng rejoint Mons avec l’ambition de faire progresser l’équipe, de lui donner une identité de jeu claire et ambitieuse, et d’inscrire son travail dans la vision portée par la Mount Pleasant Football Academy", écrit Mons dans son communiqué.

Mons

Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 1-1 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 4-1 Westerlo Westerlo
