La Juventus rejoint l'Inter en demi-finale de Coupe d'Italie

Le défenseur central brésilien Bremer a ouvert le score pour la Vieille Dame juste avant le repos.

Larguée en championnat suite à son retrait de 15 points, la Juventus doit compter sur la Coppa Italia pour remporter un trophée domestique. Cela passait par une victoire contre la Lazio Rome ce jeudi soir. Sans avoir la possession de balle, les hommes de Massimiliano Allegri vont se procurer les plus belles occasions et en profiter pour ouvrir le score via Bremer juste avant le repos (44e). Il s'agit du 2e but du défenseur central brésilien depuis son arrivée à Turin l'été dernier.

La seconde période sera plutôt à mettre à l'actif de la Lazio, qui comptera près de 70% de possession de balle et 8 tirs, mais seulement un cadré. Les joueurs de Maurizio Sarri se procurent un paquet d'occasions, mais ne parviennent pas à les concrétiser. C'est finalement la Juventus qui rejoint l'Inter en demi-finale de Coupe d'Italie. La deuxième partie du tableau est occupée par la Fiorentina et Cremonese, successivement tombeur du Napoli et de l'AS Rome malgré une 20e et dernière place au championnat, avec dix unités de retard sur le premier non relégable, La Spezia.