Noël Le Graët s'accroche à son poste de président de la FFF

Le président de la Fédération française de football s'accroche à son poste malgré les accusations de harcèlement sexuel qui se multiplient.

Audit à son encontre, propos déplacés concernant Zinedine Zidane et accusations de harcèlement sexuel qui se multiplient : rien ne va plus pour Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football. Peu de personnes auraient conservé leur poste dans ces circonstances, mais Le Graët tient bon. Et ne compte pas faire de pas de côté.

Ainsi, à en croire RMC Sport, le président de la FFF ne compte pas le moins du monde quitter son poste dans les semaines à venir. L'homme de 81 ans refuserait d'écouter son entourage, qui tente de le persuader de démissionner. Le 9 février prochain, le comité exécutif de la FFF se réunira et espère réussir à faire entendre raison à Le Graët...