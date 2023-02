Jean-Sébastien Legros dresse le bilan du mercato sérésien : "C'est notre réalité"

Seraing ne s'est pas trop activé durant le mercato hivernal et n'a enregistré qu'une seule arrivée. Un peu maigre pour la lanterne rouge qui pointe du doigt son petit budget.

Beaucoup d'observateurs pensaient que Seraing mettrait les bouchées doubles durant ce mercato hivernal pour se donner les moyens de se sauver, mais ce n'a pas été le cas. Jean-Sébastien Legros a dressé le bilan du mercato. "On fait avec les moyens qui sont les nôtres. Si on ne sait pas se renforcer, alors on continue de développer nos joueurs. C'est notre réalité et je ne m'attendais pas à un mercato de folie vous savez. J'aurais bien aimé avoir un Vormer ou un Brüls", a confié en souriant le T1 des Métallos avant de parler de sa nouvelle recrue John Nekadio arrivé en provenance du Standard. "Je suis en train de le découvrir, il a du gabarit et de la puissance. Un jeune que nous allons développer."

Trois joueurs, de retour de blessure, vont compenser ce maigre renforcement. En effet, Mouandilmadji, Kilota et Ba sont sortis de l'infirmerie et reviennent lors de la dernière ligne droite. "C'est le gros point positif en cette fin de mercato. Trois éléments qui vont nous faire le plus grand bien."

Cette semaine, Jacky Mathijssen a taclé Seraing même si chaque employé de l’Union belge est tenu à un devoir de réserve à propos d’autres membres de la Fédération. "Cela m'a peiné de lire ça et quand il faut toujours mesurer ses propos quand on ne connaît rien des coulisses. Puis, c'est dommage d'entendre ça venant d'un employé de la Fédération Belge de football...Si les joueurs ont été touchés ? Cela ne leur fait pas plaisir d'entendre de telles paroles. Ces ondes négatives répandues par certaines personnes ne sont jamais agréables !", a conclu Legros.