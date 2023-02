Seraing a boudé le mercato hivernal, est-ce suffisant pour se maintenir ?

La lanterne rouge de Jupiler Pro League n'a quasiment pas été active lors de ce mercato hivernal. Et c'est de très mauvais augure pour les onze rencontres qu'il reste à disputer.

Seraing devait mettre les bouchées doubles durant ce mercato hivernal afin d'avoir des chances de se maintenir en D1A. En vain ! Contrairement à ses concurrents directs comme Zulte Waregem (Vormer, Brüls et Fifa), Courtrai (Regali, Wasinski, Dyhr et Atemona) et Ostende (Dwomoh, Durdov, Duncan, Barac, Alrase et Rodin), le RFC Seraing n'a enregistré qu'une seule arrivée durant ce mois de janvier. La lanterne rouge avait pourtant bien besoin de sang neuf et surtout d'expérience, mais elle a décidé de transférer un jeune défenseur en la personne de John Nekadio.

Le petit frère de Christian Luyindama arrive en provenance du Standard. Il a disputé cinq rencontres avec le SL16 FC cette saison. Une recrue certes intéressante pour l'avenir, mais pas à court terme quand il s'agit de sauver sa peau en Jupiler Pro League et d'éviter la relégation.

Un marché des transferts se prépare des semaines voire des mois en amont, surtout quand on est engagé dans une course pour le maintien. Certains pointeront du doigt le budget. Quand on veut survivre et rester au sein de l'élite, on se donne les moyens et on essaie de trouver des solutions. Jacky Mathijssen a effectué une sortie retentissante cette semaine en disant que Seraing n'avait pas sa place en D1A. Ce que l'on retient, ce que les Sérésiens n'ont fait aucun effort pour se renforcer. Le directeur sportif Carlos Freitas avait dit qu'il avait rejoint le club pour assurer son sauvetage, cela semble très mal parti.

Seule éclaircie dans la grisaille sérésienne : le dernier de D1A est parvenu à conserver Antoine Bernier et Mamadou Mbow. Les deux pièces maîtresses étaient convoitées et courtisées, mais sont finalement restées au Pairay tout comme le vétéran Christophe Lepoint.



Transferts sortants

Au rayon des départs, on compte trois renforts estivaux qui ne sont pas parvenus à s'imposer au Pairay. Simon Elisor, Leroy Abanda et Sergio Conceiçao.

Arrivé de National avec l'étiquette de sensation de D3 française, Elisor avait fait trembler les filets 17 fois en 34 apparitions avec Villefranche, contribuant grandement à la belle saison des Beaujolais qui frôlaient la montée en Ligue 2. L'attaquant a disputé 13 matchs pour un petit but inscrit et se contentait d'un rôle de réserviste chez les Métallos. Il a été prêté jusqu'à la fin de la saison au Stade Lavallois en Ligue 2.

Arrivé en provenance de l'AC Milan, Abanda a pourtant été titulaire lors des cinq premières rencontres de championnat mais a ensuite dû se contenter d'un rôle de remplaçant. Le latéral gauche âgé de 22 ans a rallié la Grèce où il terminera la saison du côté du PAS Lamia FC.

Le latéral droit était arrivé au Pairay en provenance du CF Estrela. Il a joué un total de 23 matchs pour les Métallos cette saison sans parvenir à s'imposer. Il retourne au Portugal du côté de Portimonense.