Le nouvelle attaquant des Buffalos est heureux : "Je voulais absolument signer à La Gantoise"

Les Buffalos se sont renforcés dans les denrières minutes du mercato.

La Gantoise a trouvé un nouvel attaquant à la dernière minute. Emmanuel Orban Gift est arrivé pour marquer. Le joueur a précisé que le transfert s'est déroulé très rapidement.

"Mardi matin, j'étais sur le terrain d'entraînement en Norvège quand j'ai reçu un coup de fil et mon manager m'a dit que je pouvais aller à Gand", raconte-t-il sur le site officiel des Buffalos. "Je savais que Gand me suivait depuis plusieurs mois et je suis les résultats de l'équipe depuis lors. C'est un grand club avec un bon entraîneur où les jeunes joueurs ont leur chance. Ce n'était donc pas une décision difficile."

Les négociations se sont donc déroulées de manière très fluide. "Il y avait peut-être d'autres clubs intéressés, mais cela ne me concernait pas. Signer ici était tout ce qui comptait pour moi. Je veux grandir et apprendre et je peux le faire ici avec la confiance du club, de l'entraîneur et des coéquipiers", a conclu Orban.

Emmnuel Orban jouait à Stabaek, en Norvège. Il y a marqué 16 buts lors de la dernière saison.