Yorbe Vertessen, le remplaçant naturel de Dante Vanzeir à l'Union Saint-Gilloise

L'attaquant prêté par le PSV a déjà disputé ses premières minutes pour l'Union et est appelé à remplaçer Dante Vanzeir jusqu'en fin de saison.

Un espoir du football belge qui, à 22 ans, attend de lancer sa carrière pour de bon : c'est en substance ce que l'on a pu lire à l'annonce de l'arrivée de Dante Vanzeir à l'Union Saint-Gilloise en juillet 2020. A l'époque, l'attaquant reste sur une saison compliquée à Malines, où il est prêté par Genk, son club formateur.

Membre de l'équipe U17 belge qui finit la Coupe du Monde 2015 disputée au Chili avec la médiaille de bronze autour du coup, il peine comme plusieurs autres membres de cette relève dorée à assurer la transition définitive avec le football professionnel. Pourtant, sa saison 2018/2019 en prêt au Beerschot, achevée avec 16 buts en D1B, confirme que le garçon a du football dans les pieds. Mais ses échecs à Malines et Genk font encore ressortir ses lacunes parmi l'élite, notamment son manque de présence face au but après d'inlassables courses sur toute la largeur du dernier tiers du terrain.

Deux ans et demi après son arrivée à l'Union Saint-Gilloise, alors en D1B, tout a changé pour lui. S'il lui arrive encore quelques fois de vendanger face au but, ses 48 roses et 21 assists en 91 rencontres pour les Saint-Gillois lui ont ouvert la voie vers le noyau Diables Rouges et un transfert en MLS. Cette saison, même la perte de son binôme Deniz Undav et la répétition de ses raids sur le flanc ne l'ont pas empêché de finir meilleur buteur de l'équipe avec 10 buts inscrits en championnat. Une perte que Yorbe Vertessen est désormais appelé à combler.

Prêté par le PSV, cet attaquant belge qui a le même âge que Vanzeir à son arrivée dans la capitale attend lui aussi de pouvoir enchaîner les matchs et les buts. Mais outre la similitude des temps de parcours, le profil du nouvel attaquant à la disposition de Karel Geraerts fait furieusement penser à celui de son prédéccesseur.

Transféré de Westero à Eindhoven alors qu'il n'a que 8 ans, le natif de Tirlemont se distingue pendant toute sa formation aux Pays-Bas par son volume de course et sa capacité à prendre la profondeur. Des qualités qui font mouche lors de son intégration au noyau A du PSV lors de la saison 2020/2021. Celui qui intègre vite l'équipe U21 belge saisit sa chance à chaque montée au jeu, jusqu'à intégrer le onze de base à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il compte 8 buts en Eredivisie et 4 en Coupe d'Europe.

Mais plusieurs blessures ainsi que la concurrence de joueurs comme Cody Gakpo, Donyell Malen et Noni Madueke, désormais tous trois dans des grands clubs européens, l'empêchent de s'installer dans la durée. Même topo cette saison : à la présence du capitaine Luuk de Jong et d'Anwar El Ghazi, il faut ajouter l'arrivée en prêt d'un certain Fabio Silva et l'émergence de Johan Bakayoko, autre Diablotin sur la pente ascendante.

Malgré un temps de jeu réduit, son doublé inscrit sur la pelouse du FC Zurich en Europa League montre que l'attaquant n'a rien perdu de sa capacité à enchaîner les efforts en profondeur malgré le manque de rythme, dans le plus pur style Dante Vanzeir.

Goal (n°2) Yorbe Vertessen 🆚 Zurich 🇨🇭⚽️⚽️#UEL 🇪🇺pic.twitter.com/pMcNjrxIoC

— Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) October 6, 2022