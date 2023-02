Felice Mazzù porte un regard sur le calendrier qui attend Charleroi : "Nous ne pouvons prendre aucun match par-dessus la jambe"

Le mois de février sera d'ores et déjà très important dans la saison des Carolos. Cela débute ce dimanche, par un déplacement à Malines qui n'est jamais évident.

Depuis le début de l'année 2023, Charleroi n'a perdu qu'une seule fois en 5 rencontres. C'était samedi dernier face à l'Union (0-1). Même si le retour de Felice Mazzù a fait du bien et que les Carolos ont réalisé quelques bons résultats face à des cadors (deux nuls face à La Gantoise puis le Club de Bruges), la situation reste la même : Charleroi a besoin de points.

Ce dimanche, les Zèbres, 12e, rencontrent Malines, qui se situe à seulement deux points derrière eux au classement. Ensuite, Charleroi jouera face à Seraing, Ostende puis Saint-Trond. Des rencontres face à des formations que l'entraîneur Felice Mazzù ne veut surtout pas considérer comme prenables.

"Je n'ai pas envie de dire qu'un match est plus abordable qu'un autre. Cela voudrait dire qu'on manque de respect à l'adversaire", a commenté Mazzù en conférence de presse ce vendredi. "Il n'y a pas de matchs plus faciles ou difficiles pour une équipe dans notre situation. Ce sont tous des matchs importants. Nous avons su faire des bons matchs face à des équipes bien classées, mais mes joueurs savent aussi qu'il n'y a aucune équipe qu'on peut prendre par-dessus la jambe. Nous devons être concentrés et sérieux. Il y a de la qualité dans toutes équipes, il suffit de voir Zulte ou Coutrai. Nous devrons faire le maximum pour prendre des points contre n'importe quelle équipe."