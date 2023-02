🎥 Andreas Wieland amer : "J'ai eu du mal avec leurs pertes de temps à répétition"

Le Beerschot a perdu des plumes hier soir sur la pelouse du Lierse.

Le Lierse Kempenzonen a fait tomber le Beerschot (1-0) hier soir, et relancé la course au titre en Challenger Pro League.

Tabekou a inscrit le seul but du match juste avant la mi-temps, mais le but est entaché une situation de hors-jeu dans un championnat qui se joue sans VAR : "Le Lierse s'est bien défendu. Nous avons eu du mal à nous défaire de leur jeu et nous n'avons pas pu leur mettre suffisamment de pression dans leur 16 mètres. Nous n'avons pas trouvé les bonnes solutions", a déclaré Andreas Wieland après la rencontre.

Le fait que le but ait été marqué sur hors-jeu n'a pas beaucoup d'importance pour Wieland : "Honnêtement, je n'avais pas vu le hors-jeu sur le coup. J'ai eu beaucoup plus de mal avec les pertes de temps répétées du Lierse. Ils ont commencé à le faire très tôt dans le match", ponctue l'entraîneur du Beerschot.