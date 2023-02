🎥 Quand Kompany expliquait ses principes à son arrivée à Burnley : "Ma passion, c'est marquer des buts"

Vincent Kompany réalise de grandes choses avec Burnley. Dès son arrivée, l'ancien capitaine de Manchester City a posé ses principes.

Dans un speech à son arrivée, récemment diffusé par les canaux de Burnley, Vincent Kompany avait expliqué ses principes de jeu à son groupe. "Je sais que je suis un défenseur, du moins que j'en étais un, mais ma passion, c'est de marquer des buts. D'avoir une équipe qui saisit chaque opportunité pour tenter de marquer un but. Je me fiche que ce soit une remise en touche ou un corner défensif, on défend, on relance et on essaie d'aller de l'autre côté pour marquer", déclare l'ancien coach du RSC Anderlecht.

"Je sais que c'est presque du fétichisme, de vouloir construire de l'arrière, depuis le gardien de but. On pense qu'il suffit de mettre un gars à telle position, un autre là, un autre là et de distribuer le jeu. C'est plus compliqué que cela", continue Kompany. "Je vais essayer de vous l'expliquer et je vous demanderai d'être patients, car ce sera beaucoup d'informations, durant beaucoup de meetings. Soyez patients, jusqu'à ce qu'on passe cet obstacle et que cela devienne automatique. Ca prendra peut-être 4 ou 5 mois", reconnaît-il. "Mais de ce que j'ai vu dans cette équipe, il y a la qualité et le football pour y parvenir".

Il avait raison.