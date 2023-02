Oday Dabbagh, futur buteur de Charleroi, présenté par l'ex-sélectionneur de la Palestine

Walfoot s'est entretenu avec l'ancien sélectionneur de la Palestine, Noureddine Ould Ali, qui a bien connu Oday Dabbagh, le futur attaquant du Sporting Charleroi.

Le mercato hivernal du Sporting Charleroi s'est emballé dans les dernières minutes, mais les supporters ont au final été satisfaits : avec Nikola Stulic et l'ancien de la maison Vakoun Bayo, les Zèbres se sont renforcés sur le plan offensif. Mieux encore : Charleroi tient déjà un renfort pour l'été prochain, à savoir l'attaquant palestinien Oday Dabbagh (25 ans), auteur de 7 buts en 11 matchs de D1 portugaise.

Évoluant à Arouca, Dabbagh est encore très méconnu chez nous. Nous avons donc contacté Noureddine Ould Aldi, ancien sélectionneur de la Palestine, pour nous en parler. « Je le connais très bien, car Oday est un grand talent au pays depuis ses débuts. Il était toujours surclassé en équipes de jeunes. Quand il avait été appelé en équipe nationale, à l'âge de 17 ans seulement, il lui fallait une autorisation parentale pour venir en sélection », se rappelle, amusé, notre interlocuteur. « C'était déjà un leader technique, dès son plus jeune âge ».

Un buteur polyvalent

Charleroi va donc pouvoir compter sur un buteur...mais pas seulement. « Dabbagh, vous l'ignorez peut-être, a commencé...comme arrière gauche », nous révèle Noureddine Ould Ali. « Déjà à ce poste, il faisait la différence. Il a le sens du but, mais ce n'est pas qu'un buteur, il est également passeur de talent. Dabbagh peut jouer en pointe, sur l'aile. Son jeu n'est pas stéréotypé :Dabbagh est pétri de qualités et s'adapte à toutes les situations ». Cela dit, une chose est sûre : c'est son flair qui lui a permis de s'imposer à Arouca, en D1 portugaise. « Son sens du but le caractérise, c'est certain, dans toutes les positions, il sera dangereux », confirme l'ex-coach de la Palestine.

Dabbagh a le profil d'un joueur fait pour l'Europe, et correspond au football belge

« Qu'il s'impose au Portugal, l'un des 6 ou 7 meilleurs championnats d'Europe, ne m'étonne pas. Bien sûr, il lui a fallu un temps d'adaptation en passant d'un mode de vie oriental à un environnement occidental. Mais Dabbagh a le profil d'un joueur fait pour l'Europe », continue Ould Ali. « Je dirais qu'il a aussi une vraie marge de progression, car il est encore jeune et sa post-formation s'est très bien passée. À lui d'aller chercher la prochaine étape ».

Cette prochaine étape, c'est la Belgique, que Noureddine Ould Ali connaît bien. « J'ai obtenu mon diplôme d'entraîneur UEFA via la formation belge », explique l'actuel entraîneur U23 de l'Algérie. « Et je crois qu'Oday Dabbagh, passé un temps d'adaptation nécessaire, correspondra aux critères demandés par le football belge. C'est un garçon très travailleur, qui a gravi les échelons pas-à-pas et ce depuis sa formation en Palestine ». Le genre de profil qui plaît au Mambourg.