Tremblement de terre en Turquie : un joueur décédé, Christian Atsu (ex-Chelsea) sous les décombres

Terribles nouvelles en provenance de Turquie, où un séisme d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter a fait des ravages : un joueur est décédé, plusieurs autres - dont Christian Atsu - seraient coincés dans les décombres.

Ce lundi matin, la Turquie et la Syrie se sont réveillées face aux ravages d'un terrible tremblement de terre ayant frappé plusieurs villes à la frontière entre les deux pays. Plusieurs villes ont été touchées, surtout dans la province de Kahramanmaras, à proximité de la frontière syrienne. Au moment d'écrire ces lignes, le bilan au sein des deux pays s'élèverait à plus de 1500 morts, et devrait encore grimper lors des heures à venir.

Le monde du football n'est pas épargné. Ainsi, le gardien de but de la lanterne rouge de D2 Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan, est décédé. Son corps a été retrouvé dans les décombres. Le club de Hatayspor (D1), situé dans la zone du séisme, retient également son souffle : plusieurs joueurs et membres du staff ont été retirés des décombres mais le directeur sportif Taner Savut et l'ancien joueur de Chelsea Christian Atsu (31 ans) seraient encore portés disparus.