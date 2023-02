Al-Hilal premier qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs

Le champion d'Asie en titre a créé la surprise en dominant Flamengo pour arracher son ticket pour la finale du Mondial des Clubs.

Al-Hilal se hisse en finale de la Coupe du monde des Clubs pour la première fois de son histoire. Dernier vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, le club saoudien a dominé Flamengo au terme d'une demi-finale à rebondissements et grâce entre autres à Mohammed Al Dawsari, bourreau de l'Argentine au début de la dernière Coupe du monde.

L'attaquant saoudien avait ouvert le score sur penalty en tout début de rencontre, mais Flamengo a égalisé via Pedro un quart d'heure plus tard. La rencontre a tourné dans les arrêts de jeu de la première période, quand Gerson a été exclu et qu'Al Dawsari a planté un second but, à nouveau sur penalty.

A la 70e, les Saoudiens ont creusé l'écart grâce à Luciano Vietto et si Pedro a inscrit son deuxième but de la soirée en fin de match, il était trop tard pour Flamengo, qui laisse la place en finale à Al-Hilal. Les Saoudiens affronteront le Real ou Al Ahly, samedi, en finale.